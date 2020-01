L

os que no se cuecen al primer hervor recordarán esa pegajosa canción que enaltecía los gozos que ofrece el mar, la playa, el calorcito. Nos vino a la mente en reciente visita a Huatulco, subyugante lugar de antigua historia que tiene el encanto especial de nueve bahías, cada una con su particular encanto.

Una de ellas, La Entrega, obtuvo su nombre debido a que después de la guerra de Independencia el entonces presidente de México, general Vicente Guerrero, fue trasladado con engaños a un barco que atracó en esa bahía. Ahí lo entregaron el 30 de enero de 1831 a sus enemigos, quienes lo condujeron a la ciudad de Oaxaca donde fue ejecutado.

El significado de Huatulco, Coatulco o Guatulco es lugar donde se adora o reverencia al madero ; existe la leyenda de una cruz que dejó en el sitio, más de mil 500 años antes de la llegada de los españoles, un viejo hombre blanco con largos cabellos y barba que llegó por el mar. Se cuenta que la cruz permaneció por siglos y era objeto de gran veneración.

Como gobernador de Oaxaca Benito Juárez recorrió la costa del Pacífico en 1850 y fundó la Villa de Crespo, en lo que hoy es Huatulco. En 1969 el gobierno mexicano desarrolló una política de intenso impulso al turismo, en particular a los destinos de playa. Se exploraron las costas en busca de sitios propicios para la creación de desarrollos integrales, uno de ellos fue Huatulco, que tenía características óptimas con sus nueve bahías naturales.

Al empezar el proyecto en 1983, la bahía Santa Cruz –cuyos pobladores se dedicaban a la agricultura y a la pesca de subsistencia– era el principal asentamiento humano. Tuvieron el acierto de no permitir construcciones de más de tres pisos para que conservaran el aspecto de pueblo y se suponía que no se iban a permitir sobre las playas, con el fin de que quedaran accesibles a todo el público. Esto último no se respetó y en una zona se levantan los hoteles y fraccionamientos de lujo con sus playas reservadas.