Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de enero de 2020, p. 10

El caso Ayotzinapa entrará en etapa de procesos judiciales y, en ese contexto, llamarán a declarar a los autores de la verdad histórica , anunció el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas.

Entrevistado en Bucareli, comentó que se ha iniciado un nuevo ciclo en la investigación, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Van a empezar a tomarse decisiones de carácter judicial , las cuales se darán a conocer durante las próximas semanas, indicó.

–¿Esta judicialización tiene que ver con el llamado a declarar de los funcionarios de la anterior administración?

–Así es; no solamente es convocar a funcionarios del gobierno pasado, ya hubo declaraciones ministeriales de la autoridad del estado (Guerrero), y seguramente vamos a ver ya comparecencias de ex funcionarios y de otros actores que no habían sido convocados.

Confió en que también aporten información otros estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que afortunadamente no fueron agredidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 jóvenes estudiantes.