Miércoles 22 de enero de 2020, p. 24

La Fiscalía brasileña denunció ayer al periodista estadunidense Glenn Greenwald, cofundador del portal The Intercept Brasil, por ayudar, incentivar y orientar a seis hackers (incluidos en la demanda) que intervinieron los celulares del ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, y de los fiscales del operativo Lavado Rápido. El comunicador respondió que esto es un ataque a la prensa libre y una represalia del presidente Jair Bolsonaro por exhibir irregularidades en las pesquisas por corrupción contra varios políticos, incluido el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.