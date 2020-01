Manifestó que con el envejecimiento, el organismo ya no puede regular adecuadamente la temperatura, además de que son más propensos a que una enfermedad respiratorioa derive en afecciones graves como neumonía.

Sin embargo, puntualizó Lizbeth Ávila, no es recomendable que los adultos mayores se queden en sus casas sin salir a la calle, ya que la inmovilidad es otro de los enemigos del envejecimiento , pero sí deben cuidar abrigarse bien con varias capas de ropa, guantes y tomar líquidos calientes como sopas, caldos o consomés.

Aunque ayer el sol asomó en la ciudad, a diferencia de días anteriores, continuaron los vientos fríos, por lo que por la mañana la temperatura promedio fue de nueve grados centígrados. Hace tanto frío que no dan ganas de salir de casa, pero hay que hacer la comida , señaló Graciela, de 81 años, quien acude al mercado Ramón Corona, de la colonia Industrial, en Gustavo A. Madero.