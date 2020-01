No puedo distraerme aclarando ni peleando con Conabox o salir a desmentir , afirma; yo sólo me concentro en prepararme y tratar de hacer bien mi trabajo para conseguir el campeonato absoluto .

No duda un instante en rechazar la idea. Kenia Enríquez, campeona mundial interina del CMB en peso minimosca, no competirá en las eliminatorias rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se inician este martes en Guadalajara.

▲ Kenia Enríquez fue anunciada como una de las competidoras que van a las eliminatorias olímpicas que comienzan este martes en Guadalajara. Foto Jam Media

El consejo rechaza los mecanismos de competencia porque –asegura– no son claros y puede propiciar combates muy desiguales, entre profesionales con trayectorias muy diferentes o con amateurs; por lo tanto peleas que pueden ser muy peligrosas.

Respeto a cualquier peleador que tome la decisión de participar en cualquier torneo que considere conveniente para su carrera , dice Enríquez; pero si el CMB se opone es porque tiene sus razones y yo me guío por las reglas de mi organismo, que siempre son por el bien de este deporte y para proteger la salud de los peleadores .

Kenia se rehúsa a abundar en explicaciones sobre estas versiones contradictorias, entre las que la anunciaron como participante para JO y su negativa a hacerlo, y sentencia: Mi ausencia de las eliminatorias será mi respuesta; mi ausencia será notoria .

Desde que ganó el título interino su carrera ha sido pausada, más de lo que quisiera, y lo único que reclama, si acaso, es que el CMB la deje disputar el cinturón que hoy defiende Yesenia Gómez.