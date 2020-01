También confirmó que Sembrando Vida se aplicará durante todo su sexenio, este año se incluirá a Oaxaca, y que comenzará a desarrollarse Internet para Todos –que proveerá una filial de Comisión Federal de Electricidad–, para no padecer porque no hay señal, hay que subirse a los cerros para ver si se encuentra la ansiada señal .

López Obrador señaló que los servicios y medicamentos en el Insabi no tienen por qué cobrarse a los pacientes. Vamos a garantizar que no falten médicos ni medicinas. Atención gratuita. No va a ser fácil porque había mucha corrupción en todo, se robaban hasta el dinero de las medicinas , aseguró.

Abrevió discursos para no perder el vuelo comercial

El mandatario acortó su discurso, en el diálogo con la comunidad Mixe, porque más tarde se dirigió a Santo Domingo Xagacía y debido al mal estado de los caminos y a que regresó por la noche a Ciudad de México, tenía el tiempo limitado.

Ya no hay avión presidencial ni helicópteros. Y no quiero que me deje el avión comercial. Pero nos vamos a seguir encontrando, vamos a seguir hablando , expresó. En Xagacía ponderó que los recursos en las comunidades sean administrados por mujeres, que son más honradas que el hombre; y al que no le guste, ¡que se vaya a volar en el avión presidencial!