El dos veces ganador del Premio de la Academia y protagonista de The Irishman recibió el tributo por 50 años en el cine.

Luego agradeció a sus camaradas de armas por otorgarle el premio de honor a la trayectoria.

Un actor versátil con más de 100 películas en su haber, De Niro, de 76 años, también es cofundador del Festival de Cine de Tribeca en la ciudad de Nueva York, establecido para ayudar a revitalizar Manhattan después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Durante la gala fueron honrados: Joaquin Phoenix, como mejor actor protagonista por Joker. Renee Zellweger, en la categoría de mejor actriz por Judy. El rubro de actor de reparto se lo llevó Brad Pitt, por Once Upon a Time ... in Hollywood”. Mientras en actriz de reparto, Laura Dern obtuvo el premio por Marriage Story.