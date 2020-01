De La Redacción y Notimex

Periódico La Jornada

Lunes 20 de enero de 2020, p. 3

Etiopía arrasó en el maratón de Houston con los ganadores Askale Merachie (2:23.29), en mujeres, y Kelkile Gezahegn (2:08.36), por los varones. La mexicana Úrsula Sánchez finalizó sexta en su debut en esta prueba al registrar 2:29.32 y se quedó a dos segundos de dar la marca olímpica a Tokio. Yo dejé todo en la competencia, nunca me rendí ni me sentí cansada o adolorida, me sentí fuerte y se dio ese tiempo. Creo poder correr mucho más rápido , dijo la medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y campeona centroamericana en Barranquilla 2018 en la prueba de 10 mil metros.

Es mi primer maratón y con excelente sensaciones , declaró la jalisciense de 32 años a la página Correr sin Fronteras en Facebook, al enfrentar condiciones climáticas de viento en contra y frío que mermaron un poco su desempeño, pero pudo más la capacidad que traigo y no le tomé tanta importancia .