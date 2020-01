Sandra Hernández García

Lunes 20 de enero de 2020, p. 29

Vecinos de Coyoacán denunciaron, en una transmisión en vivo, que continúa la ocupación del desarrollo inmobiliario construido en la calle Aztecas número 215, a pesar de que el inmueble no cuenta con todos los permisos.

Representantes de la Asamblea General de los Pueblos y Barrios, Colonias y Pedregales afirmaron que el inmueble no cuenta con licencias de término y ocupación, y pese a esto la torre dos ya comenzó a ser habitada.

En las imágenes de la transmisión mostraron a unas personas con bolsas y botes de basura que arrojaron sus desechos en un camión estacionado sobre la avenida.

Incluso una vecina realizó una llamada en vivo para solicitar informes sobre la renta de los departamentos, a lo que una agente de ventas le confirmó que las viviendas están disponibles para su arrendamiento en la torre B.

Incluso le explicó que el costo de renta es de 9 mil 500 pesos más la cuota de mantenimiento.

Se le preguntó si la vivienda podía ser ocupada inmediatamente, y la agente de ventas respondió: Sí, ya está listo, lo que falta por terminar son áreas comunes, el área de usos múltiples .