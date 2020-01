Anunció que apelará dicha resolución para que se resuelva conforme a derecho la controversia que se plantea, basada en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , además de que no ha quedado exonerado de su probable responsabilidad en el delito que se le imputa .

Por su parte, la FGJ emitió su postura sobre el fallo judicial en un comunicado de apenas nueve líneas en el que señaló que respeta las determinaciones del TSJ; sin embargo, no comparte el criterio de un juez de control que decretó la extinción de la acción penal contra un ex servidor público acusado del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades .

No ha sido exonerado: FGJ

Raymundo Collins Flores, ex director del Instituto de Vivienda (Invi), libró la orden de aprehensión en su contra porque un juez de control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México determinó que prescribió el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, del que fue acusado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local.

▲ Aunque el ex titular del Invi y de la SSC no ha dado la cara y había tramitado un amparo, ya no podrá ser aprehendido. Foto La Jornada

En punto de las 13 horas, en la sala de oralidad de las instalaciones del TSJ, ubicadas en Doctor Lavista 114, colonia Doctores, empezó la audiencia privada a la que no llegó Collins Flores, pero sí sus abogados defensores.

Al acto -el cual se prolongó por una hora– sólo tuvieron acceso los agentes de la fiscalía local, la defensa y el juez; ahí se conoció que no sólo Collins Flores libró la orden de aprehensión, sino que también Enrique Heras Mauleón, ex director general de Asuntos Inmobiliarios del Invi, a quien el juez ordenó su inmediata liberación.

Es decir, el ,magistrado no entró al fondo del asunto ya que determinó que el delito prescribió, por lo que no se conoció si ambos ex funcionarios son responsables del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

El lunes pasado el ex director ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Fernando Javier Linares Salvatierra, salió libre porque también se determinó la prescripción del delito; la carpeta de investigación señala que autorizó la entrega de 400 millones de pesos como financiamiento directo a una constructora para adquirir un inmueble sin contar con la autorización de los comités de suelo.