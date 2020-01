Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 16 de enero de 2020, p. 2

Londres. Las mujeres que tienen actividad sexual por lo menos una vez por mes poseen menor riesgo de presentar menopausia temprana que las que cuentan con vida sexual poco activa, mostró una reciente investigación que apuntó a un aparente traspaso de energías durante diversas etapas biológicas.

Un estudio de datos tomados a casi 3 mil mujeres en Estados Unidos demostró que quienes dijeron tener una actividad sexual semanal o más frecuente –incluidos coito, sexo oral o autoestimulación– tenían 28 por ciento menos de probabilidad de experimentar menopausia a una edad temprana que las que tienen menos actividad de una vez al mes.

“Si una mujer no tiene actividad, no hay posibilidad de embarazo, entonces el cuerpo decide no invertir en la ovulación, como si lo considerara una pérdida de tiempo”, dijo Megan Arnot, de la University College London y codirectora de la investigación.

Asimismo, la académica afirmó que los hallazgos ofrecían más argumentos a la idea de que la menopausia humana originalmente evolucionó para reducir el conflicto reproductivo entre generaciones de mujeres y para permitir que las mayores mejoraran sus estados físicos invirtiendo en el cuidado de los nietos. Las mujeres son más susceptibles a presentar enfermedades durante la ovulación porque sus sistemas inmunes están deprimidos durante ese periodo.