Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Jueves 16 de enero de 2020, p. 33

Es al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) al que le corresponde reconocer a la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, señaló la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que el líder de los trabajadores de Limpia, Hugo Alonso Ortiz, se proclamó presidente del gremio.

Nosotros solamente seguimos lo que es legal. Entonces, en términos legales, pues es el tribunal el que nos informa del estatus del sindicato... Finalmente nosotros no definimos (si se reconoce o no a tal líder), no es como la Junta Local de Conciliación o la Secretaría del Trabajo, es un tema federal , expresó la mandataria

Dijo que dicho órgano avaló la formación de un directorio por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y secretarios generales de sección del sindicato para encargarse de la organización sindical, tras determinar que la elección que se realizó el 9 de enero no tiene validez.