▲ El Palacio de Buckingham señaló en un comunicado que la reina estaba decidida a resolver la situación en cuestión de días, no semanas . Foto Afp

Martes 14 de enero de 2020, p. 9

Sandringham. La reina Isabel II, quien enfrenta la renuncia de dos de los integrantes más jóvenes y populares de la realeza británica, acordó ayer establecer un periodo de transición para que Enrique y Meghan abandonen sus funciones reales como desean.

Hubiéramos preferido que siguieran trabajando como miembros de la familia real a tiempo completo , afirmó la monarca, de 93 años, al término de una reunión de crisis en su residencia de Sandringham, en el este del país.

Pero, respetamos y comprendemos su deseo de vivir una vida más independiente como familia , agregó en un comunicado.

En la reunión, constructiva , según la reina, estuvieron, además de ella, su hijo Carlos –heredero al trono– y los hijos de éste, Guillermo y Enrique. Meghan participaría por teléfono ya que está en Canadá con su hijo Archie, de ocho meses.

Los duques de Sussex conmocionaron al país y sorprendieron a la familia real, con la que no habían consultado, al anunciar la semana pasada que abandonaban sus funciones como miembros de primer plano de la realeza, pese a no renunciar a sus títulos nobiliarios y seguir apoyando a la reina en actos oficiales o en el extranjero.

Explicaron que saldrían del sistema oficial de cobertura mediática, dividirían su tiempo entre el Reino Unido y Norteamérica, y buscarían una poco clara independencia financiera .