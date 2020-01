Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Martes 14 de enero de 2020, p. 9

El cinefotógrafo Rodrigo Prieto es un mago, en el sentido que éstos usan trucos para crear una fantasía, y eso fotografía el cine: la ilusión , dice en entrevista con La Jornada tras ser postulado ayer por su trabajo en El irlandés, de Martin Scorsese.

Es la tercera vez que la academia estadunidense de cine considera al mexicano. En 2006 buscó la estatuilla por primera vez gracias a Secreto en la montaña, de Ang Lee. Con su compatriota Alejandro González Iñárritu hizo Babel y después Biutiful. Scorsese lo contrató para El lobo de Wall Street y con Ben Affleck estuvo en Argo. Oliver Stone lo reclutó en Wall Street: Money Never Sleeps y Pedro Almodóvar lo llamó para Los abrazos rotos. En 2017 fue nominado por segunda ocasión al Óscar por Silencio, también de Scorsese.

–¿Se debe tener una conexión metafísica con un realizador de la altura de Scorsese?

–Tienes que estar muy conectado. Pero lo más importante es escuchar atentamente. Había veces que Martin decía cosas aparentemente casuales, pero en las que había claves importantes que debía poner atención. Por ejemplo, cuando estábamos en promoción de Silencio, nos estaban tomando una foto juntos, y en ese momento me mencionó algo: ‘cómo será hacer que una película que tenga la sensación de home movie pero que no se viera granulosa y como con cámara en mano; que no parezca imagen de formato Super 8’. Ese breve comentario se me quedó grabado y con base en ello diseñé un look para las distintas épocas.

Prieto asegura que realizó un estudio previo sobre la ciencia del color con expertos del tema para “crear algo distinto para cada escena; todo eso fue con base en los breves dichos coloquiales de Scorsese.

Entonces, la clave escuchar y tomar todo en serio y, a partir de ahí, que venga tu creatividad y posteriormente, tu propuesta.

Rodrigo esperaba esta nominación luego de que “fui postulado por la Asociación Estadunidense de Cinefotógrafos y por los premios británicos Bafta.