...Acariciaba su brisa

Por huertos y por ramales…

Pasa la tarde rojiza

En las sombras recostada…

***

Caracas.

Para Conchita, escribir era parte –y muy importante, por cierto–, no se le escapa un detalle y juzgue el amable lector si exagero.

Ella tiene la palabra:

“No era una ciudad con el rancio aroma colonial, tan deseable para el ambiente taurino. Con las alegres e incansables parejas que formaban Pepito y Reynaldo Herrera con sus respectivas mujeres, Cristina y Mimí, no parábamos un momento: almuerzos, cocteles o bailes. Habiendo vivido durante años apenas con un vestido de baile, ahí tuve que comprarme dos. No me contrarió esta necesidad; antes, al contrario. Siempre me han encantado los vestidos y las tiendas. Asunción y yo íbamos a menudo a mirar cosas nuevas y cuando nos parecían demasiado caras, le pedíamos a Ruy que nos acompañara.

“–Ya sé lo que quieren –decía sonriente, pero iba siempre–. Era cosa sabida que él, sin fijarse en el precio, compraba las más bonitas y de surgir alguna duda entre dos vestidos, daba órdenes para que nos mandaran ambos.

“Es muy curiosa la actitud de Ruy frenteal dinero. A él nunca le importó la plata. Heredó y perdió, con igual indiferencia, dos fortunas. Mas el dinero que recibía para mí, lo cuidaba exageradamente, dándome la mar de buenos consejos cuando yo le decía que no me hacía falta más que para gastar.

“–Eso decía yo –me advertía–, no hagas tú lo mismo.

“Pero cuando se me iban los ojos tras un caballo y le decía: ‘¡Vamos, anda!, lo compramos y hacemos de cuenta que el domingo toreo de balde’. Ruy era incapaz de decirme que no, pues nunca me negó nada. Yo, en cambio, le di –lo sé– una satisfacción muy grande al respetar su manera de pensar: nunca bebí, ni fumé y nunca me pinté.

Vestida, pues, con mis trajes de gala, que antaño, en distintos países, no precisaba, seguí, durante unas noches, la vida de Caracas, habiendo escuchado una de ellas a Pedro Vargas, que cantó maravillosamente cuando regresábamos de una fiesta...

(Continuará) / (AAB)

