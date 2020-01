Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de enero de 2020, p. 9

Kampala. La policía de Uganda detuvo de nuevo al líder opositor y cantante Robert Kyagulanyi, Bobi Wine, y dispersó con gases lacrimógenos a los que se disponían a asistir a la manifestación en la que pretendía discutir su candidatura para las próximas elecciones en un distrito de Kasangati, en el sur del país.

No es la primera vez que la policía impide al músico y político celebrar actos de este tipo y conciertos después de que se haya erigido como una de las principales voces contra el actual presidente, Yoweri Museveni, en el cargo desde hace 33 años, y que presumiblemente volverá a presentarse a los próximos comicios.

Sin permisos

En esta ocasión, y de acuerdo con la policía, la reunión no podía haberse celebrado por no contar con los permisos necesarios, pues estaba planeada para llevarse a cabo en un espacio abierto, cuando este tipo de actos tienen que realizarse en espacios cerrados para no entorpecer las actividades de terceros, informó el periódico ugandés The Observer.