El COI fue quien abrió la puerta, la Federación organiza las eliminatorias y nosotros nos ocupamos de cabildear para que los involucrados acepten , señala Torruco; el Presidente me pidió que buscara esto para devolver el esplendor del boxeo olímpico mexicano .

La Organización Mundial de Boxeo (OMB), dirigida por Francisco Valcárcel, tampoco ha manifestado rechazo a que participen peleadores que estén vinculados con su organismo. Si acaso sólo expresa escepticismo de que pueda ser de interés económico para un peleador profesional. El Consejo Mundial de Boxeo, en cambio, ha expresado su rotundo rechazo a la intervención de profesionales en eliminatorias o en la justa olímpica, incluso advirtió que serán sancionados aquellos que no acaten la prohibición.

▲ Mauricio Sualimán, presidente del CMB, es el único que ha manifestado abiertamente su rechazo a la participación de boxeadores profesionales en las eliminatorias o los Juegos Olímpicos. Además, advirtió de sanciones a los púgiles que pertenezcan a su asociación y participen. Foto Jam Media

Hay una mayor presencia de mujeres profesionales , explica el titular de Conabox; en el boxeo femenil les pagan mucho menos que a los hombres, es una pena, pero para ellas puede representar un triunfo especial, porque además de la gloria olímpica, ganar en Tokio sería un trampolín para sus carreras, les beneficiaría no sólo con todos los estímulos que ganarán, sino también pueden llegar patrocinios y premios .

Torruco advierte que parte de su trabajo es conseguir apoyos de la iniciativa privada y adelanta que ya hay empresarios interesados en apoyar a los boxeadores que ganen en Tokio.

No sólo los apoyos por participar en la preparación , expone Torruco; no sólo los premios que se entregarán a quienes ganen en Tokio, sino además estímulos adicionales por parte de la iniciativa privada. Si ganan en boxeo, al pueblo no le va a interesar si se trata de un amateur o un profesional .

Hace más de medio siglo que México no gana una medalla de oro olímpica en boxeo, uno de los deportes con mayor arraigo popular en el país. Esta iniciativa pretende integrar una selección a partir de una serie de filtros entre peleadores amateurs y profesionales, para finalmente integrar un equipo mixto que buscará volver a los podios.