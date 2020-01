Por primera vez desde que se creó este trofeo en 1982, no lo jugarán el ganador de la Liga y el de la Copa del Rey, sino el campeón (Barcelona) y el subcampeón (Atlético de Madrid) del torneo español y los finalistas de la Copa (Valencia y Barcelona).

La Supercopa tenía dos posibilidades, dos caminos: uno era finalizar, acabar con esa competición, dos, buscar un formato atractivo que generase interés y muchos más ingresos , explicó en noviembre el presidente de la Real Federación Española (RFEF), Luis Rubiales, para justificar el cambio.

La modificación de sede, como ya ocurrió en la edición de 2018, cuando Sevilla y Barcelona disputaron el trofeo en la ciudad marroquí de Tánger con victoria para el los azulgranas 2-1, suscitó una gran polémica en España.