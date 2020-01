▲ La actriz estadunidense luego de recibir la noche del domingo un Globo de Oro por su participación en The Farewell. Foto Afp

Awkwafina, quien actuó en Ocean’s 8 y Crazy Rich Asians, recibió el domingo el premio a mejor actriz en una comedia o musical por The Farewell en los Globos de Oro, ceremonia que da inicio a la temporada de premios 2020.

Lowden, quien es conocido por Dunkirk y Mary Queen of Scots, participó más recientemente en Fighting with My Family.

El Premio BAFTA a estrella emergente del año pasado fue para los actores Letitia Wright y Daniel Kaluuya, de Pantera Negra; Tom Holland, de El Hombre Araña; el nominado al Óscar Tom Hardy, y John Boyega, de Star Wars.

La ceremonia de entrega de los BAFTA se celebrará en Londres el 2 de febrero.