El filme compite también por mejor película de habla no inglesa.

El año pasado se llevó el Globo de Oro a mejor película extranjera, con Roma, de Alfonso Cuarón; también lo ganó por director.

No me sorprende el dominio, me sorprende lo enorme que es ese dominio , dijo a el presidente de la HFPA, Lorenzo Soria, sobre el poder del gigante del streaming en esta próxima edición.

Entre los nominados latinos destaca la cubano-española Ana de Armas por su papel en Entre navajas y secretos y Jennifer Lopez, por Estafadoras de Wall Street.

Netflix también dominó las nominaciones para televisión, con 17, frente a 15 de su ahora rival histórico HBO.

Cuatro de ellas fueron para The Crown, serie producida por esta plataforma sobre la familia real británica, en la que Olivia Colman interpreta a la reina Isabel II.

The Morning Show y el dúo de actrices formado por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, dio tres nominaciones al nuevo servicio de streaming de Apple.

Este año los miembros del jurado prescindieron de incluir mujeres en la lista de los directores en competencia, lo que abrió nuevamente la puerta a la protesta.

No nos representan (...) No esperen ninguna justicia en el sistema de recompensas , criticó en Twitter Alma Har’el, directora de la cinta Honey Boy, que no pasó las selecciones.

Estoy decepcionada , expresó Greta Gerwig. “Me encanta la película que hicimos, y por supuesto que es satisfactorio ser homenajeado.

También hay muchas películas hermosas hechas por mujeres este año y quiero darles un montón de estatuillas , añadió.

Soria aseguró a Variety que en la HFPA no votamos en función del género, sino de las películas y sus méritos .

Para Grey, 2019 fue un año muy bueno para el cine y todos los directores que fueron nominados se lo merecen .