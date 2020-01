John Singleton, 51. Director de cine que hizo uno de los debuts más memorable de Hollywood con Boyz N the Hood. 29 de abril. Le quitaron el respirador tras sufrir un derrame.

Keith Flint, 49. Cantante, músico y bailarín británico, miembro de la banda de música electrónica The Prodigy. 4 de marzo

Mayo

Doris Day, 97. Actriz y cantante que marcó una época como pareja cinematográfica de Rock Hudson y Cary Grant, entre otros. 13 de mayo.

Junio

Edith González, 54. Actriz y bailarina mexicana, reconocida por su trabajo en telenovelas. 13 de junio.

Julio

Joao Gilberto, 88. Cantante, guitarrista y compositor brasileño; uno de los padres del bossa nova. 6 de julio.

Rutger Hauer, 75. Actor holandés que trabajó en Hollywood. Conocido por su actuación en la película Blade Runner. 19 de julio.

Harold Prince, 91. Director y productor de Broadway que abrió caminos con musicales como Cabaret. Ganó 21 Premios Tony. 31 de julio.

Agosto

Peter Fonda, 79. Actor, hijo de Henry Fonda, fue él mismo una figura prominente del cine tras escribir y actuar en el clásico contestatario Easy Rider. 16 de agosto.

Celso Piña, 66. Acordeonista y pionero del vallenato colombiano en México, con cuya música hizo bailar lo mismo a escritores que a roqueros. 21 de agosto.

Septiembre

Camilo Sesto, 72. Cantante, compositor e intérprete español de balada romántica, pop y rock. 8 de septiembre.

José José, 71. El Príncipe de la Canción, intérprete de clásicos como Almohada, El triste , La nave del olvido y Amar y querer. 28 de septiembre.

Octubre

Ginger Baker, 80. Músico y cantautor británico, conocido por su trabajo con el grupo Cream. 6 de octubre.

Diciembre

Marie Fredriksson, 61. Cantante y compositora sueca conocida por ser la voz femenina del dúo de pop Roxette junto a Per Gessle. 9 de diciembre.

Danny Aiello, 86. Actor de prolongada trayectoria postulado a un Óscar por su papel en Do the Right Thing, de Spike Lee. 12 de diciembre.