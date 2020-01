Juan Manuel Vázquez

A unos días de que el campeón mundial Jaime Munguía sostenga su primer combate de 2020, el entrenador Érik Terrible Morales advierte que en esta segunda pelea a su cargo se verán los cambios en los que han trabajado en los últimos meses.

Munguía fue nombrado en 2017 prospecto del año por la revista estadunidense The Ring. A partir de entonces, la carrera del joven tijuanense se aceleró de forma vertiginosa, conquistó en mayo de 2018 el título mundial superwélter de la OMB y el próximo 11 de enero enfrentará al irlandés Gary O’Sullivan en San Antonio, Texas.

Después de su concentración en el Centro Ceremonial Otomí, en el estado de México, Morales advierte que los cambios que pretende serán más evidentes en el próximo combate, el cual también servirá para calcular el estado de Munguía en la división y la posibilidad del salto a peso medio.