Martes 31 de diciembre de 2019, p. a11

María José Sánchez tenía seis años recién cumplidos cuando vio a la clavadista Paola Espinosa lanzarse desde la plataforma. Esa imagen tuvo un efecto poderoso. Ver a aquella joven con lances impecables la llevó a dedicarse a esa disciplina. Creció junto a su heroína, la vio prepararse para los Juegos Olímpicos de Río 2016, mientras Majo desarrollaba su talento en el mismo espacio. Incluso en algunos momentos compartieron entrenamientos. En una ocasión, Espinosa la alentó para continuar con el esfuerzo diario en los clavados.

“Majo, algún día vas a ser igual o mejor que yo”, dijo la clavadista y la niña que la idolatraba guardó para siempre esa frase como el vaticinio de un destino.

Esa frase me motivó a seguir luchando y no rendirme , recuerda Majo hoy a los 14 años; se metió en mi cabeza y lo tengo presente .

Sánchez debutó en su primer Mundial en Guangju y ganó medalla de bronce junto a Diego Balleza en plataforma 10 metros mixtos. A los 14 años, la pequeña admiradora de Paola Espinosa fue señalada como su heredera, el futuro de los clavados mexicanos.