Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 29 de diciembre de 2019, p. 10

Hace dos semanas, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) finalmente aceptó la renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), tema que había permanecido en la indefinición por más de mes y medio.

La renuncia ya fue aceptada hace dos semanas, luego de que se notificó de manera oficial, y en 2020 empezará el proceso de elección del nuevo dirigente petrolero , señaló una fuente cercana al tema que prefirió omitir su nombre.

Como informó este diario, el 16 de octubre Romero Deschamps presentó su renuncia como secretario general del STPRM, cargo en que permaneció 26 años. Horas antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado que el dirigente era investigado y, aunque no pidió su renuncia, sí consideró que ésta era deseable para aclarar su situación legal.

Desde entonces, el tema de si el gobierno federal aceptaba la renuncia del también ex senador y ex diputado del PRI –quien tiene al menos dos denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito– no se había definido.