Domingo 22 de diciembre de 2019

Madrid. Tras El irlandés, la monumental película de Martin Scorsese producida por Netflix, el legendario director se plantea la retirada. En vista de las dificultades de hacer más filmes en un mercado cada vez más complejo, no tiene claras sus opciones a futuro: No sé cuántas más podré hacer, quizás esta sea la última cinta .

En una entrevista concedida a The Guardian, Scorsese señaló que los cines están dominados por películas de superhéroes , en la línea de sus últimas declaraciones en torno a Marvel y el estado de la industria cinematográfica. Me parece bien si quieres ver estas cintas. Mi problema es que no hay espacio para otro tipo de obras , señaló.

No sé cuántas más podré hacer, así que tal vez esta sea la última película. Por lo tanto, la idea era, al menos, lograrla y puede que algún día que la proyecten en el National Film Theatre de Londres o la Cinemateca de París. No es broma , explicó, haciendo de nuevo alusión a la complejidad de estrenar películas en las salas comerciales.

“En salas con 12 pantallas, 11 están ocupadas por películas con superhéroes. Está bien si te gustan los superhéroes, pero, ¿de verdad necesitas 11 salas? Es imposible para cintas como Lady Bird, que no necesita ser muy comercial pero es modesta y genuina, y termina encontrando un gran público. Que una película sea comercial no significa que no pueda ser arte”, insistió.