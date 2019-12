Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 19 de diciembre de 2019, p. 9

Miguel González Míchel, técnico de Pumas, salió en defensa del futbol tricolor al señalar que su homólogo del Liverpool, Jürgen Klopp, no ha mostrado respeto hacia la Liga Mx, luego de que dijo desconocer dónde se ubica México.

En la conferencia de prensa previa al partido de ayer ante el Monterrey, dentro de las semifinales del Mundial de Clubes, el entrenador del conjunto inglés cuestionó: ¿México es Sudamérica, Centroamérica o el sur de Norteamérica?”

Al respecto, el técnico español comentó: “Me interesa mucho el partido entre Monterrey y Liverpool, ojalá que gane Rayados para demostrar que el futbol mexicano es muy competitivo, muy valioso y así Klopp ve los partidos de la liga mexicana, a lo mejor se sorprende, porque el balompié tricolor merece más respeto que lo que hemos escuchado de Klopp.

Por otro lado, Míchel descartó que existan problemas en el interior del vestidor auriazul, toda vez que jugadores como Juan Iturbe, Víctor Malcorra y Martín Rodríguez se han quejado en sus redes sociales por la poca actividad que han tenido durante su gestión.

“Siempre afronto los temas de frente, no me escondo de nada, casi siempre intento decir la verdad. Cuando un jugador no participa se siente enojado o con dudas. Creo que el vestidor está bien.