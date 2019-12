Respecto del cateo realizado el martes en la vecindad de Peralvillo 33, donde se halló droga sintética conocida como cristal, la titular de la PGJ, Ernestina Godoy Ramos, dijo que la acción es parte del operativo realizado el 22 de octubre en ese lugar, pues nos faltaban algunos departamentos por revisar.

Señaló que todavía faltan algunas viviendas por catear y que se trata de un proceso que forma parte de la carpeta de investigación iniciada con motivo del operativo de hace casi dos meses por los hechos en los que se presume la participación de la organización delincuencial la Unión Tepito.

En otro tema, la funcionaria afirmó que se tiene ubicado a Juan Carlos García, ex esposo y sospechoso del homicidio de Abril Pérez Sagaón, ocurrido el 25 de noviembre pasado, quien hizo pública una carta en la que afirma no estar involucrado en el feminicidio de su ex pareja.