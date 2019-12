▲ EN EL PAÍS NO HAY INGOBERNABILIDAD . Enfrentar la inseguridad no ha sido fácil , pero en el país no hay ingobernabilidad , consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia estuvieron presentes Alfonso Durazo, Luis Cresencio Sandoval, Jose Rafael Ojeda, Luis Rodríguez Bucio y Olga Sánchez Cordero, integrantes del gabinete de seguridad. Foto Pablo Ramos