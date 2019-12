Comparte mensajes de aliento en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 18 mil seguidores, en su mayoría mujeres de todas las edades: No tengas miedo de arriesgar o ¿quién te dijo que no puedes? , las cuestiona en sus publicaciones, que atraen cientos y a veces miles de me gusta y comentarios.

Nunca pensé en mi edad, esto nunca me preocupó , afirma la emprendedora, a quien le parece una locura la popularidad de las cirugías plásticas en Brasil.

Fue hace poco tiempo que percibí que ya no tengo 33 , bromea.

Hija de migrantes polacos, Schargel era adolescente cuando empezó a confeccionar piezas y a venderlas en la tienda de ropa de sus padres. Era apenas el comienzo de una vida consagrada a la moda. En el camino, se casó dos veces y tuvo dos hijos. Ahora tiene cinco nietos y nietas, y algunas de ellas visten sus creaciones.