Lunes 16 de diciembre de 2019, p. a35

No valió el coro de sirenitos a las órdenes de la empresa y la octava corrida de la temporada resintió no sólo la mansada de Begoña del pasado jueves, sino la acumulación de encierros descastados en las siete tardes previas, por lo que los tendidos lucieron más vacíos que de costumbre, habida cuen-ta que la gente paga por emocionarse con la bravura no por aburrirse con basura.

Partieron plaza el granadino David Fandila El Fandi (38 años, 19 de alternativa, 33 corridas este año y ya mil 600 en su carrera), el potosino Fermín Rivera (31 años, 14 de matador y 11 tardes) y el capitalino José Mauricio (35, 14 y 21 corridas), que, no obstante la calidad de su tauromaquia, llevaba años relegado por la miopía y malinchismo que caracterizan a las empresas me-xicanas. Enfrentaron, esa es la palabra, un fuerte, muy bien armado y exigente encierro de la ganadería queretana de Barralva, de la línea Atanasio Fernández, encaste español Parladé-Conde de la Corte, que contrastó notablemente con el desfile de bureles pasadores sin fondo que han prevalecido a lo largo de la temporada, recargó en el puyazo y puso a prueba la actitud anímica y técnica de los alternantes.

Fue evidente la respuesta del escaso público luego de tantos abusos y decepciones a cargo de la empresa, pues no tiene otra forma de protestar que dejando de asistir al enorme coso, lo que los pedigüeños publicronistas no quieren entender. No se asiste a las plazas para apoyar a la fiesta , son las ofertas atractivas, las combinaciones emocionantes y competitivas de toros y toreros, las que generan la asistencia de los públicos a las plazas.

El arte

Hacía muchos años que un torero no impactaba al tendido en la forma que lo hizo José Mauricio, ¡qué desperdicio! Cierto, le tocó el mejor toro del encierro, Clavellino, largo, hondo y con recorrido, pero la calidad enorme de su tauromaquia fue refrendada con elocuente expresión en sucesivas, casi insoportables escenas, tanto por la belleza como por la naturalidad que imprimió a cada suerte, en la que, rítmico y gracioso, el olvidado juego de brazos volvió a surgir en un cadencioso toreo de capa, que en su aroma parecía reclamar: ¿qué han estado aplaudiendo en tardes anteriores?