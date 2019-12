▲ La fallecida intérprete francesa de origen danés, quien fue pareja de Godard en los años 60, en imagen de esa época en el Festival de Cine de Venecia. Foto Ap

En 2018, en una entrevista con Afp, la actriz habló de su relación con Godard. “Nos quisimos mucho. Pero era complicado vivir con él. Podía decir ‘voy a buscar cigarrillos’ y volver al cabo de tres semanas. Era una época en que no había smartphone ni contestadoras”.

Su relación estuvo marcada por la pérdida de un hijo que ella llevaba. La última vez que esta pareja mítica se vio, fue hace más de 20 años. Desde entonces, no hubo ningún contacto.

Está en Suiza y no abre la puerta. No, no estoy triste. Es su vida, después de todo .

Durante una década, Anna Karina siguió rodando otras películas, aunque siempre será la actriz fetiche de Godard. Trabajó con Jacques Rivette (La religiosa, 1966) pero no con Chabrol ni Truffaut, los otros directores de la nueva ola francesa. Era la mujer de Jean-Luc. Esto les daba sin duda un poco de miedo , explicó más tarde.

En 1973, dirigió su primer película, Vivre ensemble, una historia de amor entre drogas y alcohol.

Después de Godard, Karina se casó con los cineastas Pierre Fabre y Daniel Duval y, en 1982, con el estadunidense Dennis Berry.