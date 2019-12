Claman justicia ante agresiones contra periodistas

ndependientemente de que los periodistas sean nuestros ojos y nuestros oídos para la gente de a pie, me entristece, me frustra y me duele saber que por trabajar de manera honesta y servirle enormemente al país, un periodista sea tan grave e impunemente amenazado.

Exijo a las autoridades de UNAM, la CDMX y las federales proteger la vida e integridad del periodista de La Jornada Emir Olivares. Soy frecuente lector de este diario y enterarme de estas amenazas en contra del señor Olivares y de que no se han esclarecido los asesinatos de Miroslava Breach y Javier Valdez me entristece y angustia. Recibir este tipo de amenazas trastorna la vida de cualquiera. ¿Hasta cuándo se hará justicia?

Gabriel Damián

Manifiesta rechazo a las nucleoeléctricas

La opacidad en este gobierno no debe permitirse. No se incluyó la construcción de una central nucleoeléctrica en el Plan Nacional de Desarrollo y, ahora, el funcionario Héctor López Villareal, coordinador de generación de CFE, pretende iniciar su análisis de factibilidad (La Jornada, 11/12/19). Es inadmisible que esto suceda en la presente administración y dicho análisis debe cancelarse de inmediato y realizar un extrañamiento a los funcionarios involucrados.

No se requieren centrales nucleoeléctricas en México y menos aún obsoletas. Japón canceló todos sus pedidos de centrales nucleares a raíz del desastre de Fukushima Daiichi en 2011. De 54 reactores nucleares existentes en el año del terrible accidente nuclear, actualmente sólo operan nueve en ese país, que por cierto, carece de petróleo. Otros países como Alemania están eliminando sus plantas nucleares y no tendrá ninguna para 2022. La construcción de plantas nucleares que los grandes consorcios tenían programada se han venido abajo y las presiones y ofertas que éstas ejercen para reubicar su chatarra en el tercer mundo no se deja esperar. Por ningún motivo debemos permitir que México se involucre en la adquisición de una planta nuclear.

Manuel Fernández Guasti

Demandan indagar protección a los narcos en sexenios pasados

La detención de Genaro García Luna en Estados Unidos coloca al gobierno de México en un deber indeclinable: profundizar la investigación a los más altos niveles, incluyendo a Vicente Fox y Felipe Calderón. Pero también resulta indispensable y necesario que la Fiscalía General de la República realice una verdadera depuración de su personal ministerial. Muchos son los involucrados para hacerse de millones y proteger a narcos.

José Lavanderos

Exigen la defensa del pacto soberano frente a Washington

Con su mirada de desdén a la razón y al arte, retando a la dialéctica, corrobora que la civilización y la barbarie marchan a la par.

Así, por enésima vez, la naturaleza se arremanga la camisa y salta al quite por México, con el recién descubierto gran yacimiento de petróleo, en Tabasco, y las 243 millones de toneladas de litio en Chihuahua y Sonora, y nos extiende la cuenta del descomunal y salvaje saqueo del régimen narcooligarca neoliberal del prianismo. Aquí no hay casualidades, justo el momento en que se firma el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, el T-MEC, nos exige estar en alerta máxima con la actuación de Andrés Manuel López Obrador, y arrebatarle la necesidad urgente de hacer el pacto soberano en beneficio de nuestro pueblo, para liquidar al régimen y el modelo monetarista neoliberal.

Ya se frota las manos el capitalismo imperial y la rapaz oligarquía, no nos podemos quedar sólo viendo.

Con el TLCAN, firmado en 1994, se perdió la soberanía alimentaria, más de 2.6 millones de campesinos migraron y estamos postrados ente Estados Unidos, la desigualdad de los salarios promedio con esos países es abismal, más de 10 veces.

Gigante la afrenta, también, la máxima oportunidad histórica, el pacto soberano es la construcción de un nuevo Estado. ¿En qué idioma lo decimos, en litio?

Ismael Cano Moreno, Congreso Social Hacia un Nuevo Constituyente

Repudio al golpe de Estado en Bolivia

Condenamos el golpe de Estado en contra del gobierno de Evo Morales en Bolivia. No podemos permitir la injerencia de otros países en las decisiones internas de los pueblos latinoamericanos. Estados Unidos siempre se ha caracterizado por su intervencionismo militar, político y económico en otros países, en su avanzada voraz por los recursos naturales y la mano de obra barata. Junto con las burguesías nacionales ha decidido, mediante la explotación y el despojo, impedir que los pueblos originarios de estas naciones ejerzan su legítimo derecho a sus tierras. Hicieron, ellos, los dueños del capital y las armas, mediante todos los estudios que realizan en el planeta, una nueva distribución geopolítica y van por la riqueza que queda. A ellos, a los hijos del capital, no les importa el deterioro del planeta, no les importa nada; lo que les importa es el mundo de la ganancia económica.

Andrés Flores Velasco, Betsaida Yáñez, Mayra Ibarrarán, Irina Cruz, Esperanza Nieto, Isabel León, Griselda Cortés, José Zaldívar, Octavio López, Laura Franco, Norma Arroyo, José Luis Hernández Rojas, Carolina López, Ángel Santos, Raúl Álvarez, Marisol Silva, Héctor Cortés, Bulmaro Villarruel, Marcos Aguilar, David Villarruel, Eduardo Villarruel, Monserrat Cancino, Irma Texis, Angélica Peregrino, Arturo León, Guadalupe Urbina, José Cruz, Carlos Montes, David Toledo, Benito Galván, Abril Zaldívar, Alejandro Vicentel, Isela Guerrero, José Campos, Febe Arzola, Teresa Pérez, Érik Meza, Cristina Ortega, Patricio Franco, Diana Guevara, Clara Sánchez, Mayra Terrones, Alejandra Villagómez, Maribel Lozoya, Érika Domínguez, Andrés Aldana, Ollín Méndez, Lorena Maza, Mario Trujillo, Víctor Lazcano y Ernesto Montes.