n las habitaciones desiertas, los ruidos y las voces que llegan del exterior se amplifican. En las paredes sólo quedan marcas y sombras de otras sombras: los retratos. Sobre las duelas se ven las huellas que dejaron los muebles. Junto a la ventana abierta, doña Lucía observa la calle. Estela, su hija, se acerca y le pregunta en qué piensa.

–En ti y en tu hermana, cuando regresaban juntas de la escuela... Parece que las estoy viendo. Fue hace muchos años y para mí es como si todo sucediera en este momento. Voy a extrañar mucho este rumbo.

–Yo también, pero no hay de otra: el dueño del edificio nos pidió el departamento. El que vamos a tener es menos amplio, pero está nuevo; no que éste, cualquier día se nos cae encima.

–Si nos vamos y Malú regresa, no va a encontrarnos. No hallar a alguien que uno quiere es un vacío espantoso. Duele más que todo.

Estela sabe que su madre se refiere a la desaparición de su hermana. Malú salió de la casa un sábado por la tarde para sacar unas copias fotostáticas. Dijo que volvería pronto. De eso han transcurrido catorce años. Búsqueda incesante. Lágrimas. Desconsuelo. Angustia. Hace mucho que el rastreo inútil agotó las esperanzas de Estela. A su madre le ha causado envejecimiento prematuro, apatía y cierto desorden mental: guarda silencio por periodos cada vez más largos, se le confunden las fechas, sostiene largas conversaciones imaginarias con Malú y cree reconocerla en alguna persona que pasa junto a ella.

Muchas veces, guiada por un sueño o un presagio, doña Lucía le pide a Estela que la acompañe a un determinado sitio donde está segura que se encuentra Malú. Esperando verla de un momento a otro, se queda allí hasta que su hija logra persuadirla de que regresen a la casa. En otras ocasiones, Lucía detiene a los transeúntes para mostrarles el retrato donde Malú aparece con su uniforme escolar y les pregunta si la han visto. Está preocupada porque su hija salió –¿fue ayer o antier?– y no ha vuelto.

Estela no ha podido convencer a su madre de que la hija a quien sigue buscando ya no es una niña, sino una muchacha de 26 años, dos menor que ella, y tal vez no resulte tan fácil reconocerla. Su argumento indigna a doña Lucía y la acusa de querer arrebatarle la única razón para seguir viviendo: la esperanza.

Esas palabras lastiman a Estela, pero reprime la tentación de preguntarle a su madre si ella no le significa nada, si no le toma en cuenta que haya renunciado a muchas cosas importantes con tal de permanecer a su lado para consolarla por la ausencia de Malú o acompañarla en su búsqueda, cada día más errática e inútil.

II