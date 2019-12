A

menos de que el gobernante y el equipo que lo acompaña tengan experiencia en la administración pública, su curva de aprendizaje –como llaman los comentaristas al periodo en que el gobernante y los suyos tardan en aprender cómo hacerlo– les puede tomar un tiempo considerable, incluso más allá del aceptable.

Se trata siempre de un tiempo valioso pues, por lo general, los problemas que aquejan a los gobernados son acuciantes y no admiten demoras, so pena de terminar en pérdidas cuantiosas, incluso de vidas humanas. Aun si se argumenta que el nuevo gobierno parte de paradigmas nuevos o se ha visto obligado a construir los suyos, un año es demasiado tiempo para aprender el arte de gobernar y administrar.

Este parece ser el caso del gobierno de Acapulco, pues cuando falta menos de un mes para que concluya el año, ha terminado menos de la tercera parte de las obras que se propuso, y pretende finalizar el resto en lo que falta de diciembre. Por supuesto, esto no significa que de ese restante 66 por ciento no hay avance alguno. De hecho, algunas de las obras no concluidas adelantan hasta 85 por ciento, según el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Armando Javier Salinas.