Periódico La Jornada

Jueves 5 de diciembre de 2019, p. a11

Andrés Jaguar Gutiérrez rebasó el límite para pelear contra Óscar Valdez el 30 de noviembre en Las Vegas. El exceso fue asombroso en el pesaje oficial un día antes del combate: 11 libras (5 kilos), cantidad inusual según las autoridades del boxeo. El combate se canceló y fue suspendido por el Consejo Mundial de Boxeo.

No entiendo qué sucedió, yo seguí las indicaciones de mi preparador Guillermo Heredia , explica por primera vez en entrevista con La Jornada; pero no funcionó, hice todo lo que me pidió y mi cuerpo no respondió después del pesaje de control una semana antes .

El Jaguar se siente extrañado. Una semana antes, su compañero de trabajo, Julio Ceja, tampoco dio el peso y tuvo que llegar a un arreglo por el exceso de cuatro libras (casi dos kilos), para que pudiera pelear el 23 de noviembre, también en Las Vegas. Ambos se prepararon con Heredia en Estados Unidos.