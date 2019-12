“Tuvo un inicio irregular y algunos tropiezos, como cualquier novato. Recuerdo que tras sufrir una goleada en Querétaro, veníamos en el autobús con pesadumbre; él estaba apenado, se me acerca y dice: ‘Mario, ¿estás pensando en darme de baja…?’ Le dije: ‘no, Guillermo, para nada. A veces perder enseña más que ganar, no te preocupes, tú en algún momento vas a ser campeón y vas a dirigir a la selección nacional’, le respondí.

Indica que al timonel del equipo de Aguascalientes, instalado en semifinales y listo para enfrentar a Rayados, lo conoce desde niño. Nació con el balón en los pies: su abuelo jugó, su papá (del mismo nombre) y su tío Raúl, jugaron en Pumas. Me gustaría que fuera campeón, tendría más mérito y sería más satisfactorio que si alzan el cetro equipos de inmensos recursos como América o Monterrey .

A los que tildan a Guillermo Vázquez de ser opaco y de bajo perfil les digo que se equivocan. El técnico del Necaxa carece de ese estruendo que a muchos gusta; es muy serio, pero tiene buen humor; prefiere callar cuando otros hablan de más, es muy inteligente, y ha hecho un gran trabajo con Rayos, comenta Mario Trejo, ex directivo y ex federativo.

Yo trabajé mucho en selecciones nacionales y considero que él sería una buena alternativa en algún momento. Es muy dedicado y atento a su responsabilidad, yo creo que transmite a sus jugadores esa serenidad y estabilidad. Como jugador varias veces fue capitán. Es decir, tiene don de mando y es muy respetado por su grupo , puntualiza.

Vázquez no tardó en disfrutar la gloria de un centro. En 2011 sale campeón. Fue una etapa muy padre, la disfrutamos mucho . Sin embargo, en 2013, como timonel de Cruz Azul perdió la final ante América. Y en 2015 cayó en serie de penales frente a Tigres.

“Creo que Memo está en un momento de gran madurez, ha hecho un torneo extraordinario en poco tiempo. No es fácil conjuntar maneras, caracteres, ánimos, ideas y todo eso que lleva a un club al éxito.