ebido a la mala situación económica y de salud padecida por Armando Molina en sus últimos meses de vida surgieron propuestas para apoyarlo: depósitos a su cuenta bancaria y, como iniciativa del promotor cultural Jorge Pantoja, un concierto el 18 de enero de 2020 en el Gran Fórum a beneficio del fundador de La Máquina del Sonido. Tocarían, en principio, bandas participantes en el Festival Rock y Ruedas de Avándaro de 1971. Recordemos que Molina fue uno de los organizadores. Igualmente, Pantoja buscó el aval del senador Martí Batres para otorgar reconocimientos a músicos presentes aquella noche/madrugada en Avándaro. De esta manera, se realizó una ceremonia en el Patio del Federalismo del Senado el lunes 25. El acto devino homenaje a Armando Molina y, en voz de José Cruz, líder de la banda Real de Catorce, un mensaje directo: El apoyo de la comunidad a Armando no se hizo esperar; hubo gente que le depositó dinero y muchos habíamos confirmado nuestra participación en un concierto a su beneficio para obtener fondos y enviárselos; lamentablemente ya no fue posible mandárselos: Armando falleció en condiciones precarias, nada ajeno a la situación de la gran mayoría de esta comunidad. Estas muestras de solidaridad son un reflejo de la carencia de prevención social que tenemos los artistas y promotores culturales. Jamás dejaré de mencionar que el artista vive al día y lo difícil de solventar manutención, medicamentos y gastos hospitalarios necesarios. Ah, y también debe pagar impuestos . Mencionó casos de músicos como Maru Enríquez, Carlos Alvarado, Juan Carlos Novelo, Ernesto Anaya y Adrián Núñez, quienes pasan por situaciones difíciles de salud “pero somos combativos…me faltan muchos más de mencionar, pero en conclusión, es imperante que el artista tenga el derecho de la seguridad social y retiro digno. Es injusto que un artista creador, al que nadie lo beneficia con un servicio médico y con trabajo constante deba pagar impuestos. Necesito trabajar –necesitamos– aprovechar los últimos años de nuestra vida física y mental para retirarnos decorosamente. Si en este momento me viera obligado a dejar el escenario, no podría vivir más de un mes”, concluyó el autor de Contraley, entre aplausos de Maricela Durazo, Chucho Tex, Rafael Acosta, Lalo Toral, Jorge Alarcón, Charlie Hauptvogel y Víctor Moreno, músicos que pisaron la tarima de aquel mítico festival. El concierto en el Gran Fórum fue cancelado por razones obvias.