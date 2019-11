De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 30 de noviembre de 2019, p. 6

Hay espacios que no se conforman con ser locaciones. Crean personalidades propias, contundentes, que definen la atmósfera, la anécdota, el tema de una película.

Pueblos, sierras, barrios de las periferias, solares desolados, barrancas de profundidades insondables, todos ellos son personajes en sí mismo. Y esos espacios y las personas que los habitan deben verse reflejados en las películas que los hicieron protagonistas. Es el motivo del ciclo De aquí es…

La selección representa el reconocimiento necesario al patrimonio cultural de una comunidad que enriqueció con sus historias, su lengua y su cultura la propuesta visual, sonora y narrativa de una película. Que acogió a su equipo de producción por días, semanas o meses, y los acompañó de muchas maneras en esa enorme aventura que es el rodaje de una película.

De aquí es... lleva los cines mexicanos a las comunidades donde fueron pensados y filmados. Este programa del Imcine arranca en 2019 y recupera la expresión cinematográfica como acto colectivo, desde su creación hasta su exhibición; el cine que no se ve no existe. Sin el apoyo de cada persona en cada comunidad, este ciclo de películas no podría llevarse a cabo.

De aquí es… fomentará el diálogo entre las comunidades y sus habitantes con las películas que se realizaron en su localidad, junto con ellos. Queremos que nuestros cines se encuentren con sus audiencias y qué mejor si el invitado de honor es el público que como comunidad vio nacer la película.