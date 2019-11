Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 30 de noviembre de 2019, p. 5

La manera en que Antonio Sánchez manifiesta lo que siente y piensa es a través de la música. Se considera afortunado por expresarse de esa manera, pues de lo contrario, probablemente se hubiera vuelto loco .

En entrevista telefónica dijo: Tengo mucha suerte de que pueda enfocar todas mis energías negativas en algo positivo, que es el arte .

El baterista, de 48 años, ha vivido más de la mitad de su vida en Estados Unidos, donde se siente en una dicotomía muy particular. Por un lado, Sánchez sigue extrañando México y su identidad sigue siendo la de un connacional; por otra parte, en aquel país se ha establecido y desarrollado tanto profesional como personalmente.

De esta manera, su reciente álbum Lines in the Sand es resultado de lo que vive y observa como migrante en un país cuya política reciente ha estigmatizado a quienes llegan del sur buscando oportunidades. En la portada de su disco se observa el muro que divide a México y Estados Unidos, y en el anverso, Sánchez dedica un mensaje a los migrantes.

Como habitante de Nueva York, el jazzista admite que personalmente no ha sufrido discriminación; sin embargo, está consciente de que este problema existe y se debe hacer algo para cambiarlo.

No porque yo no esté viviendo eso en carne propia quiere decir que no voy a luchar ni a levantar la voz, no sólo por mis compatriotas, sino por todos los migrantes que de una u otra manera mejoramos la situación económica de este país , abundó el baterista.

Sobre su ciudad de residencia, Sánchez dijo que Nueva York es un experimento social muy interesante , debido a que hay gente de todo el mundo. Gracias a eso no es que sus habitantes tengan la mente súper abierta, pero sencillamente aprenden a convivir .