Afp y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 29 de noviembre de 2019, p. a15

Madrid. Robert Moreno, ex seleccionador de España, extendió los capítulos novelescos que mantiene con el técnico de la selección Luis Enrique, quien el miércoles llamó desleal a su colega en su presentación como entrenador de la Roja.

Sin embargo, Moreno no ocultó su versión de los hechos y afirmó ayer que no sabe por qué Luis Enrique no me quiere en su equipo, además consideró que fueron injustas sus palabras al tratarlo de desleal , así como atacarme de forma personal y etiquetarme con algo que me parece que no soy , dijo Moreno, en una rueda de prensa que decidió dar.

Moreno quedó de técnico interino de España en junio, cuando Luis Enrique se apartó para estar con su hija de 9 años, que padecía de cáncer y quien murió en agosto.

Después de este hecho, el ex director técnico del Barcelona volvió a tomar las riendas este mes, poco después que la selección –dirigida por Moreno– se aseguró el pase a la Eurocopa.

No obstante, el enojo del asturiano se centra en la ambición de Moreno por querer continuar al mando del equipo, luego de una reunión que tuvieron el 12 de septiembre, y en la que Luis Enrique percibió sus ganas de querer mantenerse hasta la Eurocopa 2020. “Entiendo que le haga ilusión, que es la oportunidad de su vida, ha trabajado mucho, pero para mí es desleal, yo no lo haría y no quiero a nadie con esas características en mi staff”, dijo el miércoles.