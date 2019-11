Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de noviembre de 2019, p. a10

Bruselas. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Michal Bobek, rechazó la entrega a España del rapero Valtonyc, reclamado por la justicia española por un delito de terrorismo que hace referencia a las letras de sus canciones.

En las conclusiones publicadas por el TJUE, el abogado general considera que la orden de detención y entrega europea cursada por la Audiencia Nacional contra el mallorquín Josep Miquel Arenas, de nombre artístico Valtonyc, contempla el código penal de 2015 a pesar de que su condena en España fue dictada según el código de 2012.

Bobek argumenta que la justicia española emitió de forma incorrecta la euro orden contra Valtonyc, que se basa en penas más duras por delitos relacionados con el terrorismo que las que existían cuando fue juzgado, y entran en el supuesto de que el cantante debería ser extraditado inmediatamente.