Miércoles 27 de noviembre de 2019, p. 9

Berlín. El nuevo director del Festival Internacional de Cine de Berlín, Carlo Chatrian, considera que las películas son más importantes que las estrellas de cine sobre la alfombra roja, según señaló al periódico Süddeutsche Zeitung.

En mi opinión, la Berlinale no es una máquina de glamur, no somos la Semana de la Moda (de Berlín) , comentó Chatrian, quien añadió que este aspecto no forma parte de la identidad de la Berlinale ni de Berlín .

Este encuentro es, junto a Ca-nnes y Venecia, uno de los principales festivales de cine del mundo.

El alemán Dieter Kosslick fue su director durante años y a partir de 2020 el festival tendrá por primera vez una cúpula ejecutiva doble: el italiano Chatrian ocupará el puesto de director artístico y la holandesa Mariette Rissenbeek será directora gerente.