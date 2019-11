A través de YouTube emitió un mensaje en el que dijo: me siento grandiosa, me veo bien. Estoy frente a una segunda oportunidad de vida...

Simplemente, estaba cansada de cantar y de hacer a todo el mundo feliz. No he hecho otra cosa en mi vida , expresó una vez Tina Turner, cantautora, actriz y bailarina nacida en Tenesí, Estados Unidos, quien ayer cumplió 80 años.

En la época en la que abandonó a Ike, la carrera de la cantautora despegó gracias a David Bowie, según cuenta ella en su libro biográfico, My Love Story (2018).

Según apunta, Bowie rechazó una cena con los directivos de EMI para ir a ver un concierto de Tina.

“El concierto fue muy bien y después David vino al backstage con Keith Richards. Los tres estábamos pasándola tan bien hablando de música (y bebiendo botellas de Jack Daniels y champán) que no queríamos que la noche acabara. Así que nos fuimos a la suite de Keith, donde David empezó a tocar el piano y estuvimos improvisando toda la noche”, recuerda en el libro.

Desde 1999 no ha editado un disco con canciones nuevas. Anunció su retirada en 2000 y volvió puntualmente para una gira en 2013. Desde hace 30 años vive en Suiza, donde tiene la nacionalidad, tras renunciar a la estadunidense.

Tina conoció a su actual marido, Erwin Bach, en 1985. Era ejecutivo del sello EMI, su casa de discos en Europa. Fue amor a primera vista. Cuando me miraba me decía que no veía la estrella o el color de mi piel o cualquier otro detalle. Sólo veía a una mujer muy deseable , señaló Turner.

Fascinante figura

La vida y figura de Turner siguen despertando fascinación, tanto que en 2018 se estrenó en Londres, Inglaterra, la obra Tina Turner musical, que se presenta también en Nueva York, Estados Unidos, y Hamburgo, Alemania.

El espectáculo muestra los inicios de Turner en un pequeño pueblo de Tenesí, su formación musical junto a su abusivo esposo y su ascenso al estrellato como solista en los 80 con éxitos como What’s Love Got to Do With It?

Es un relato crudo con canciones poderosas y una actuación de Adrienne Warren que el periódico The Guardian calificó como simplemente extraordinaria .

Turner afirmó que el mensaje del espectáculo es que es posible convertir el veneno en medicina .

El año pasado asistió al teatro londinense y al salir, afirmó, en tono de broma, que ha encontrado un remplazo en Warren, quien da vida a la estridente cantante en el musical.