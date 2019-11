Hasta ahora era conocida la participación de las moléculas MEK y AKT en la activación de las células tumorales pancreáticas, pero los tratamientos no se habían mostrado efectivos debido a una tercera familia involucrada, denominada HER. Además, inhibir las tres moléculas a la vez generaba una toxicidad elevada en fases preclínicas, por lo que en el estudio los investigadores analizaron las distintas combinaciones entre ellas en busca de una solución igual de efectiva pero menos tóxica, destacó la Clínica Universidad de Navarra en un comunicado.

Queríamos ver si alguna combinación de MEK con HER o de AKT con HER era igual de eficaz que la triple mezcla, sin producir alta toxicidad; lo que hemos visto es que la pareja que mejor funciona es MEK con el inhibidor de HER , señaló el especialista. Lo que se ha comprobado es que inhibir esas dos moléculas hace que el desarrollo del tumor sea más lento. Incluso, en alguno de los grupos, claramente disminuye , apuntó.

Según indicó, la investigación todavía está en fase preclínica, pero conseguir ralentizar la evolución del tumor favorecería que la supervivencia del paciente sea mayor y abriría las posibilidades de beneficiarse de nuevos tratamientos o ensayos clínicos que en ese tiempo se desarrollen.

Desde la Clínica Universidad de Navarra han explicado que en la actualidad, el cáncer de páncreas no es muy frecuente, pero su incidencia y mortalidad se incrementó en los años pasados, ya que se trata de una afección muy agresiva. La dificultad de un diagnóstico temprano y la falta de efectividad en los tratamientos actuales aumentan la importancia de la investigación.