Fiesta en el Salón Los Ángeles

Lo que promete ser una salvaje bacanal se llevará a cabo en el Salón Los Ángeles como una correspondencia de su propietario, Miguel Nieto, quien fue invitado por Generación a ser el coordinador del número dedicado a la colonia Guerrero, iniciativa que surgió de don Miguel.

Comenzaremos la noche con la participación del aclamado compositor Rogelio Sosa, seguido por el intenso e irreverente diyéi Prometeo.

Continuará la celebración con el sabor latino de La Problem Child Ya, las letras potentes del maestro Gerardo Enciso, la salsa brava del estreno mundial de la Cuácharas Orchestra, compuesta por varios de los mejores músicos de dicho género en México, y cerrará con la sensual cumbianchera de la genial Ali GuaGua.

La cita es este viernes a partir de las 20 horas en el mítico edificio ubicado en Lerdo 206, colonia Guerrero.

“Quien no conoce Los Ángeles no conoce México y quien no ha leído Generación no ha vivido todavía”, sentencia Martínez Rentería.