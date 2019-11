Afp

Periódico La Jornada

Viernes 15 de noviembre de 2019, p. 7

Las Vegas. El Grammy Latino celebró ayer sus 20 años entre el recuerdo de temas como La vida es un carnaval y Querida, y el mensaje de protesta contra un Chile que tortura, mata y viola que Mon Laferte se escribió en sus pechos.

La gala comenzó con un homenaje a leyendas de la música latina como Celia Cruz, Juan Gabriel, Joan Sebastian y Soda Stereo.

El primer triunfador de la noche fue Juan Luis Guerra con Literal, que le valió el premio a mejor álbum contemporáneo/fusión tropical, el cual le siguió a otro que ganó en una ceremonia anterior en la que se entregan la mayor cantidad de categorías.

Andrés Calamaro sumó también dos gramófonos... u orejas , como los llamó el argentino en una referencia taurina, mientras la española Rosalía se impuso en tres rubros.

Laferte, quien ganó por mejor álbum de música alternativa, llegó a la alfombra roja de la gala y destapó sus senos con el mensaje: En Chile torturan, violan y matan en letras negras y mayúsculas. Al recibir el premio, Laferte recitó un poema de la cantante andina La Chinganera: Chile me dueles por dentro. /Me sangras por cada vena. /Me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. / Chile afuera, Chile adentro. / Chile al son de la injusticia. / La bota de la milicia. / La bala del que no escucha. / No detendrá nuestra lucha. / Hasta que se haga justicia .