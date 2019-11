Y continuó machacando: Cuando llegamos al tema de pérdida de vidas humanas y de lesiones, hay datos que sorprenden. La sociedad civil, que no tiene el monopolio de las armas, dice el gobierno que tiene 700 y tantos heridos. Pero los que están armados, sea cual fuere la manera de hacerlo, tienen casi el doble, cerca de mil 300. Esos son contrastes que tendremos que verificar cuando hagamos la visita al país .

Tras oír los cruentos informes acerca de aberrantes violaciones a los derechos humanos cometidas por carabineros, presentados por organizaciones civiles y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez, y luego de escuchar los descargos gubernamentales, los comisionados no se anduvieron con remilgos ni se mordieron la lengua para pronunciarse.

Luego se refirió a la presentación de la Defensoría de la Niñez, que detalló 12 menores baleados, otros 26 heridos con perdigones y 56 con agresiones físicas.

Todo empezó al enfrentar a adolescentes, estudiantes, con militares. Cuando la respuesta penal debe ser la última, cuando la respuesta a los movimientos sociales es la militarización creciente en algunos estados, eso nada tiene que ver con el contexto de los derechos humanos y el respeto al derecho de las personas , criticó.

Homenaje a los jóvenes

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la jurista panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño, hizo emocionado homenaje a la juventud de Chile, protagonista insigne del levantamiento social.

Mi reconocimiento para los estudiantes, mi llamado para que el Estado chileno encuentre en la fuerza de los adolescentes una fuerza de progreso, de desarrollo y de compromiso. Están dándonos un enseñanza en la defensa de los derechos, aun poniendo en peligro su paz, sus espacios de diversión y de alegría , afirmó.

La jurista reclamó por la vulnerabilidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, repudió una ley aprobada por el Parlamento chileno denominada Aula Segura, que incluye la expulsión de alumnos sorprendidos en conductas violentas; y también las facultades atribuidas a carabineros para hacer control de identidad sin motivo.