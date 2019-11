Por su parte, Tomás Balcázar, parte del campeonísimo Guadalajara y abuelo de Javier Chicharito Hernández, señaló que su emoción es tan grande que si fuera un hombre cardiaco ya me hubiera muerto, afortunadamente tengo fuerza, sólo quiero darle las gracias con todo mi corazón a todos ustedes .

Sandra Sierra, viuda del Cóndor, afirmó que, sin duda, el ex guardameta desde el cielo observa con mucha alegría porque su recuerdo sigue presente.

No sólo represento a mi país, sino al futbol femenil. Mi sueño todavía está vivo, sé que todavía tengo mucho por alcanzar y este reconocimiento es un escalón muy importante, quiero ser alguien que marque una verdadera diferencia en el futbol en donde quiera que esté , declaró.

El primero en ingresar al recinto de los inmortales en el mundo futbolístico fue el ex mediocampista Pável Pardo, dos veces mundialista por México en Francia 98 y Alemania 2006, además de ser, junto a Ricardo Osorio, los primeros mexicanos en jugar en la Bundesliga, con Stuttgart, con el que logró el título en la temporada 2006-2007.

Pachuca, Hgo., El Salón de la Fama del Futbol recibió a 12 nuevos huéspedes que fueron investidos anoche, en emotiva ceremonia que se realizó ante la presencia de destacadas figuras y ex figuras del balompié.

Por su parte, el ex defensa argentino Javier Zanetti reconoció que es un privilegio estar acá, recibir este reconocimiento a mi carrera, a la cual me dediqué gran parte de mi vida, la cual no hubiese logrado sin el esfuerzo y sacrificio de mis padres, el apoyo de mi esposa y de mis hijos .

A su vez, el italiano Arrigo Sacchi, técnico subcampeón del mundo en Estados Unidos 94, destacó que es un honor recibir este reconocimiento, puedo decir gracias al futbol, a los jugadores .

El francés Didier Deschamps, campeón del mundo como jugador y técnico en Francia 98 y Rusia 2018, el ex delantero argentino Gabriel Batistuta, y el ex defensa Gustavo Peña, no estuvieron presentes, pero mandaron un mensaje de agradecimiento por el reconocimiento.

Del mismo modo, se recordó a la gente que este año falleció: Benjamín Fall, Diana González, Emiliano Sala, José Luis Brown, Osvaldo Batocletti, Arturo Avilés, Juan José Muñante y Manuel El Perico González.

Así como Víctor González Dávila, fundador del Club Universidad; el paraguayo Nicolás Leoz, ex presidente de la Conmebol, y Nicandro Ortiz, dueño de Morelia en la década de los 80 y parte de los 90.

Investidos al Salón de la Fama 2019, nacionales: Pável Pardo, Miguel Calero y Tomás Boy. Internacionales: Didier Deschamps, Gabriel Batistuta, Arrigo Sacchi y Javier Zanetti. Decanos: Tomás Balcázar, Gustavo Peña, Raymond Kopa. Aporte al futbol femenil: Alicia Vargas y Sisleide Amor Lima.