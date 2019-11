Publicado en 1857, Las flores del mal fue objeto de un juicio por ‘‘ultraje a la moral pública’’. El poema ‘‘Las joyas’’, considerado obsceno, fue prohibido junto a otros cinco de la compilación. Los ocho cuartetos que lo componen describen a una mujer desnuda y lasciva que sólo lleva encima sus joyas.

El noveno cuarteto añadido por Baudelaire reza: Et je fus plein alors de cette Vérité: / Que le meilleur trésor que Dieu garde au Génie / Est de connaître à fond la terrestre Beauté / Pour en faire jaillir le Rythme et l’harmonie (Y así de esa verdad me llené: / Que el mejor tesoro que Dios guarda para el Genio / Es conocer a fondo la Belleza terrestre / Para hacerle brotar el ritmo y la armonía).