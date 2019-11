Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Lunes 11 de noviembre de 2019, p. 37

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, señaló que en la ley se debe establecer la figura de la emergencia ambiental, por el tipo de conflictos que hay en el país, 40 atendidos por la presente administración. Uno de ellos es la presa El Zapotillo en Jalisco, cuya puesta en marcha inundará poblados y el jefe del Ejecutivo ya señaló que no usará la fuerza.

Ya hubo reuniones con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, la gente que está en contra de la presa. Dijo que se anegan los pueblos o no se hace, ya que si ésta opera serán inundados los poblados y la gente de éstos no quiere eso y no se hará. Se trata de Temacapulin, Acasico y Palmarejo.

En entrevista, agregó que ese proyecto estuvo mal planeado y el problema del agua de la zona es por la mala distribución, el desperdicio y la contaminación. Advirtió que se crean pretextos para hacer negocios, por lo que se pondrá por delante la vida, la historia y la cultura de cualquier lugar. Se dice que el problema es que Guadalajara tiene al 10 por ciento sin agua, y que León necesita , pero la tecnología de las presas es obsoleta, ya no se siguen haciendo. Ahora existe el manejo integral del agua.